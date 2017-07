Inauguré ce mercredi, l'Astrolabe attendu à La Réunion en septembre

Ce mercredi, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a inauguré le nouvel Astrolabe, au port de Concarneau, dans le Finistère. "Le baptême d’un bateau constitue toujours un événement symbolique fort", a-t-elle déclaré pour commencer.



Le bâtiment réalisera des missions de ravitaillement des stations polaires antarctiques ainsi que des missions de surveillance des Zones Economiques Exclusives françaises de l’Océan indien (missions de souveraineté, de police des pêches, de lutte contre les trafics illicites ou encore de protection de l’environnement).



"Ces terres australes et antarctiques sont mal connues de nos concitoyens. Elles ont pourtant un potentiel phénoménal, que ce soit en matière de biodiversité, de recherche scientifique ou d’observation des changements climatiques : la montée des eaux, l’érosion côtière, la variation des marées, la fonte des glaces… Tous ces phénomènes sont directement amplifiés en Antarctique", a souligné la ministre. "A ce titre, le gouvernement soutient pleinement le projet de classement des Terres Australes et Antarctiques Françaises au patrimoine mondial de l’UNESCO".



Construit par les chantiers Piriou, l’Astrolabe résulte d’une collaboration entre les TAAF, la Marine nationale et l’Institut polaire français. Long de 72 mètres, le navire est doté d’une coque brise-glace afin de pouvoir évoluer jusqu’en Antarctique à travers la banquise. Il peut accueillir 60 personnes et transporter 1200 tonnes de fret. Deux équipages issus de la Marine nationale se relaieront à bord.



Après ce baptê me, le navire mettra prochainement le cap sur La Réunion, où il devrait être accueilli en septembre, avant de se diriger vers son port d’attache (Hobart) pour débuter sa première rotation logistique fin octobre en Terre Adélie.