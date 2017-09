<<< RETOUR La Réunion Positive

Inauguration du Viaduc de la NRL La Réunion Positive Ce vendredi 8 septembre 2017, le viaduc de la Grande Chaloupe est inauguré en présence des divers acteurs (Etat, Europe, Groupement Eiffage GC/ Razel Bec / Saipem / Nge / Guintoli), des riverains du site, d’une classe du BTP et d’une classe de l’école de la deuxième chance. L’occasion de célébrer la livraison de cette seconde section de la Nouvelle Route du Littoral. Cette portion de la nouvelle route, ouvrage symbolique au coeur du chantier et du site culturel et naturel de la Grande Chaloupe , marque la volonté régionale d’intégration de l’infrastructure moderne au sein de son environnement. Une volonté affirmée pour faire de cette route exceptionnelle et essentielle une véritable liaison sécurisée et harmonieuse : un pont qui recrée le lien des riverains avec l’océan et intégrera à termes une desserte globale sécurisée pour permettre un accès facilité au site ; un chantier ayant pris les mesures environnementales nécessaires à la préservation des milieux naturels inhérents à ce lieu symbolique.

Une infrastructure intégrée



La solution de tablier à hauteur constante est celle qui s’accorde le mieux au site et au paysage. Elle est simple et pure, homogène sur toute sa longueur (visuellement elle impacte moins le paysage et permet de faire ressortir la falaise en accentuant la linéarité de la base). Elle présente un caractère maritime marqué, notamment par sa référence à une coque de bateau. Le tablier est un caisson en béton dont la coupe est très inspirée de la construction navale. Il évoque une coque de bateau avec ses âmes extérieures fortement inclinées et les formes arrondies s’intègrent comme il se doit dans un environnement maritime si exigeant. La pile est traitée avec une grande sobriété. Le fût est elliptique et aux dimensions issues du calcul de résistance notamment vis-à-vis de la houle. L’élargissement en tête nécessaire à la bonne implantation des appareils d’appuis est obtenue par une déformation douce des volumes en un dessin qui rappelle une quille de navire.





Mesures environnementales



Pour ce viaduc construit en mer, le groupement d’entreprise a mis en place des actions concrètes afin de réduire l’impact du chantier sur l’environnement.



-Des actions pour préserver la faune marine :



Suivre la qualité de l’eau de mer : Un suivi rigoureux de la qualité de l’eau de mer a été mis en place par le groupement d’entreprises, afin d’évaluer l’impact des travaux sur ce milieu sensible. Une sonde de mesure de turbidité (trouble de l’eau) a été immergée à proximité de la zone de travaux avant le démarrage du chantier, et permet un suivi continu de ce paramètre pendant les travaux. Un expert du milieu marin a été choisi pour la réalisation de campagnes de prélèvements d’eau de mer. Celui-ci est intervenu trois fois par semaine et a réalisé des prélèvements à trois profondeurs différentes afin de mesurer les Matières En Suspension (MES). D’autres paramètres ont également été analysés dans l’eau de mer tels que le pH, l’oxygène, les hydrocarbures, etc. Les résultats obtenus se sont révélés conformes et bien en dessous des seuils et règlementaires pour l’ensemble des paramètres tout au long des travaux. Éliminer les bruits sous-marins : La réalisation de batardeaux par la pose de viroles métalliques dans le fond marin plutôt que par la technique de battage de palplanches prévue initialement a permis d’éviter totalement les risques de nuisances sonores pour les mammifères marins.



-Des actions pour préserver les oiseaux marins :



Afin de limiter les éblouissements et les risques d’échouages des Pétrels, un éclairage spécifique a été mis en place pendant toute la durée du chantier. Pendant les périodes dites critiques pour cet oiseau marin, l’éclairage a été interdit. Une surveillance constante et des actions de sensibilisation du personnel ont été mises en oeuvre. Des visites régulières de la responsable environnement ainsi que de l’ensemble de l’encadrement de ce chantier, ont permis le suivi du respect du tri des déchets, du traitement efficace des pollutions, et de la propreté du chantier en général. L’ensemble du personnel est sensibilisé aux enjeux environnementaux lors de leur accueil. Des ¼ d’heure environnement spécifiques ont permis le rappel des règles de respect de l’environnement.



