Inauguration de la Maison Citoyenneté de Plateau Caillou

Située au 60 bis, rue Paul Julius Bénard 97460 Saint-Paul, dans le local commun de la Résidence "les Amandiers", la Maison citoyenneté s’est inaugurée samedi dernier de Plateau Caillou.



Quartiers prioritaires du contrat de ville de Saint-Paul, le secteur connaît des problématiques tels que difficultés scolaires, augmentation de familles monoparentales, territoire en difficulté d’ouverture culturelle, précarité sociale et violences intrafamiliales importantes. Ce diagnostic est établi par la Commune de Saint-Paul dans le cadre de son Contrat de Ville en 2015.



Pour le service Politique de la Ville, l’objectif est, à travers la présence d’une Maison de Citoyenneté, d’en faire un lieu spécifiquement dédié aux Conseils Citoyens (CC) et aux Conseils Locaux de Développement (CLD). Cet espace d’échange permet de renforcer le lien social et de créer une dynamique au cœur même du quartier. Ce lieu serait utilisé pour que l’habitant, l’"humain" soit considéré et devienne acteur au cœur de son quartier.



Le site pourra également accueillir des actions s’inscrivant dans le Contrat de Ville au titre du droit commun qui auront pour objectif de répondre aux difficultés énoncées ci-dessus.

Le Conseil Citoyens actera les projets portés par des associations du quartier, désireuses d’avoir un créneau dans le local pour le déroulement de leurs projets. Le service « Politique de la Ville » s’engage lui à suivre administrativement la légalité des choix émis par le Conseil Citoyens.



Pour votre information, la Maison Citoyenneté sera ouverte :



Lors des réunions de Conseil Citoyen

Lors des réunions du Conseil Local de développement

Pour des projets d’animations portés par des associations du quartier et validés au préalable par le Conseil Citoyens et administrativement par le service Politique de la Ville de la commune

Lors des réunions de concertation avec les habitants en lien avec l’aménagement du quartier

