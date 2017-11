Inauguration de l'opération Raoul Dada à St-Joseph

Ce lundi, la résidence Raoul Dada a été inaugurée à Saint-Joseph, en présence du maire Patrick Lebreton. Le nom de la résidence a été choisie en référence à Raoul Apollon Fontaine, originaire du quartier des Grègues, né le 19 avril 1922 et décédé en 1977, dont la famille a été l'une des toutes premières à s'installer sur le quartier et dont le surnom Dada remonte à trois générations.



Située à l’entrée ouest de la ville, le long de la route nationale 2 à proximité d’équipements publics (collège) et de nombreux commerces et services, la résidence comprend 21 logements et un commerce implantés sur un terrain de 1842 m². Des logements qui se répartissent sur un bâtiment en "L" marquant l'angle des rue Dehaulme et la RN2, et qui vont du T1 au T5.



La résidence, conçue par par l’architecte Mathias Giraud, est clôturée et sécurisée par un portail motorisé pour le stationnement en sous-sol et d’un portillon équipé d’un système de contrôle d’accès. Les pieds d’immeubles sont végétalisés et l'opération est équipée en eau chaude solaire.



Le chantier, démarré en octobre 2014, a duré 36 mois en raison de la faillite de plusieurs entreprises. Il a été réalisé en corps d’état séparés. Le prix de revient de l’opération s’élève à 3,5 millions d'euros (dont 321.000 euros ont été financés par les fonds propres de la SIDR). Les prêts ont été garantis par le Département, la Région, la CASUD et la Commune.