Impressionnante vidéo d'un homme se jetant à la mer depuis le Maeva 4

Cet après-midi, un bateau de pêche au gros, le Maeva 4, a chaviré au moment de rentrer à son port d'attache, à Saint-Gilles.



Neuf personnes, dont deux membres d’équipage se trouvaient à bord du bateau au moment de l’accident. Deux personnes sont décédées, une portée disparue et cinq autres blessées.



Nous mettons en ligne une nouvelle vidéo, impressionnante, où on voit un homme sauter à la mer et réussir à atteindre la plage à la nage et se sauver, alors que le bateau avait été porté par les vagues à une vingtaine de mètres de la plage, avant de s'éloigner à nouveau et de retourner à proximité de l'entrée du port, porté par les courants.