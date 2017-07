Impôts: Paiement dématérialisé obligatoire pour les montants supérieurs à 2000 euros

La dématérialisation prend de l’ampleur aux Finances Publiques. La Direction générale des Finances Publiques rappelle les dates de mise en ligne des avis d’imposition cette année :



- Si vous êtes non-imposable ou vous bénéficiez d’une restitution, votre avis sera en ligne entre le 24 et le 31 juillet.



- Si vous êtes imposable, votre avis sera en ligne entre le 31 juillet et le 18 août.



Si vous avez opté pour l’avis d’impôt sur les revenus électronique, vous recevrez un courriel d’information personnalisé vous invitant à prendre connaissance de votre avis dans votre espace particulier.



Les avis d’impôts sur les revenus papier seront acheminés par courrier entre le 24 juillet et le 6 septembre.



Mais attention, une nouveauté cette année : il sera obligatoire de payer par voie dématérialisée tout montant d'impôt supérieur à 2000 euros. Il est possible de régler directement en ligne, par prélèvement à l’échéance ou prélèvement mensuel.



Les Finances Publiques rappellent que le montant entrainant le paiement dématérialisé sera progressivement abaissé à 1000 euros en 2018 et 300 euros en 2019.