La grande Une Imbroglio autour de l’immatriculation d’un véhicule acheté à l’étranger par un Réunionnais

"Ubuesque". C’est ainsi que Roger Thierry qualifie la situation dans laquelle il se trouve depuis quelques semaines.



Établi au Tampon, Roger Thierry a acheté en Angleterre une voiture d’occasion qu’il a d’abord souhaité faire transiter à Bordeaux, où se trouve son fils et où il doit passer près d’un mois. Il souhaitait ainsi pouvoir la conduire en métropole avant de la faire envoyer sur notre île. Problème : il se retrouve dans l’impossibilité de la faire immatriculer, alors que c’est une obligation.



S’il est normalement possible de faire immatriculer un véhicule dans n’importe quel département français, c’est l’obtention du quitus fiscal qui est source de difficulté. Une pièce obligatoire à entrer dans la procédure en ligne, depuis la dématérialisation, sans laquelle il est impossible de finaliser la démarche.

Alors que ce document doit normalement être délivré par le SIE (service des impôts des entreprises), Jean-Thierry s’est rendu sur place, à Saint-Pierre, où il lui a été indiqué de se rapprocher des douanes. Une solution également proposée par la préfecture.



Passible d'une amende à cause des lenteurs administratives



Mais si un quitus fiscal dénommé "certificat 846A" est bien délivré par les services douaniers, ce document ne concerne que les véhicules entrés sur le territoire réunionnais, pour attester que la déclaration en douane a bien été déposée et que les droits et taxes ont bien été acquittés, le cas échéant. Pour un véhicule se trouvant en métropole, la douane se déclare incompétente est renvoie aux services des finances publiques.



Le Tamponnais tente alors sa chance auprès du SIE de Bordeaux, mais la délivrance de ce document est refusée au motif qu’il se trouve dans un autre département. Il est en effet indiqué sur le site du service public : "Le quitus fiscal (ou certificat fiscal) indique que le véhicule est en situation régulière au regard de la taxe à la valeur ajoutée (TVA).Vous devez le demander auprès du service des impôts dont dépend votre lieu de résidence". Malgré l’envoi de plusieurs mails, Jean-Thierry se retrouve de longues semaines sans réponse, et commence à perdre patience.



Le délai d’un mois pour établir l’immatriculation dépassé...



Il réussit finalement à contacter l’inspecteur divisionnaire adjoint des impôts, lequel lui explique "ne pas avoir de solution dans l’immédiat" et soumettre son dossier à la direction des finances publiques. Face à cette situation qui s'éternise, Roger Thierry décide alors de passer à la vitesse supérieure et de saisir le conciliateur fiscal départemental, dont il attend désormais le retour.



Mais entre temps, à cause de ces lenteurs administratives, le délai d’un mois pour établir l’immatriculation du véhicule a été dépassé. Le véhicule ne peut donc pas circuler, sauf à risquer une verbalisation. "Je suis maintenant amendable, et mon assureur ne veut plus me garantir tant que je n'aurai pas effectué mon changement de carte grise", regrette-il, gardant tout de même l'espoir que sa situation finisse par se résoudre. M.A - marine.abat@zinfos974.com Lu 3122 fois