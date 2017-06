Ils scrutent les listes d'émargement, la chasse aux abstentionnistes ouverte

Alors que les abstentionnistes sont un véritable réservoir de votes, les staff des candidats comptent bien aller conquérir leurs voix pour le second tour des élections législatives. D'autant plus que dimanche dernier, le taux de participation a été particulièrement mauvais.



Pour cela, les équipes se rendent à la préfecture, qui met à disposition dans sa cour les listes d'émargement du premier tour. Des informations bien utiles pour les militants, qui peuvent ainsi cibler les personnes à motiver, afin de les pousser à aller vers l'urne.



Les documents sont consultables depuis 8h30 ce lundi et jusqu'à 16 heures ce mardi.