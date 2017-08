Mail Blog de Pierrot Ils ne se contentent plus de marcher, ils campent aussi

La questure de l'Assemblée nationale s'inquiète de voir que plusieurs députés dorment dans leurs bureaux dans des sacs de couchage, ce qui est contraire aux règlements de l'Assemblée pour cause de risques liés à la sécurité.



Il faut savoir que certains députés -les plus chanceux- bénéficient d'un bureau muni d'une couchette rabattable -comme dans les cabines de bateau- et d'un cabinet de toilette qui permet de prendre une douche.



Ceux qui n'ont pas ce privilège ont à leur disposition une cinquantaine de chambres à bas prix dans un hôtel Accor situé au sein même de l'Assemblée, où ils peuvent dormir quand les séances finissent tard le soir ou qu'ils sont dans l'impossibilité de rentrer dans leurs circonscriptions.



Il se trouve que ces chambres sont systématiquement surbookées depuis la dernière rentrée parlementaire, en raison apparemment d'un taux de présence dans l'hémicycle plus important que lors de la précédente mandature. Sans doute à la suite de l'impossibilité dorénavant de cumuler les mandats.



Reste alors aux malchanceux la possibilité d'aller dormir dans un hôtel à proximité du Parlement et de se faire rembourser une partie de la facture par la questure de l'Assemblée. Il leur reste malgré tout une partie à payer qui se monte en moyenne à une trentaine d'euros.



Pour éviter d'y être de leur poche, il semblerait que quelques députés aient fait le choix de dormir dans leurs bureaux, dans des sacs de couchage. Ce qui est interdit...



Thierry Solère, le questeur du groupe les Constructifs, explique pourquoi. Selon lui, c'est pour des raisons de sécurité. "En cas d'incendie notamment, nous devons être sûrs que tous les bureaux sans lit sont vides la nuit", précise-t-il.



Selon un parlementaire, ces campeurs d'un genre particulier seraient des... Marcheurs. "Ils sont jeunes, n'ont pas beaucoup de moyens et sont des habitués du sac de couchage", a-t-il confié au Parisien.



