Ils n’ont pu être là…

C’était l’événement musical le plus important des 17 premières années de ce 21e siècle : l’avènement d’un orgue à tuyaux entièrement mécanique à la chapelle de l’Immaculée à Saint-Denis.



Et pourtant, le préfet n’était pas là. Il n’était pas représenté non plus.



Notre évêque avait assuré de sa présence. Il a sans doute eu un empêchement majeur mais il n’était pas représenté non plus.



Le curé de la cathédrale a brillé par son absence remarquée sur l’espace de son territoire paroissial. Notre bon curé, qui tient ses paroissiens dans une très haute estime, avait même jugé nécessaire de ne pas les informer de l’existence des concerts d’inauguration au cours des annonces paroissiales.



Aucun curé de Saint-Denis, pourtant tous informés par mèl et par téléphone, n’a jugé bon de faire le déplacement.



Le maire du chef-lieu était physiquement absent. Le seul politique néanmoins à avoir été présent par la pensée et à m’avoir félicité radiophoniquement pour cet événement.



Son élu à la culture n’est pas venu non plus.



Le président du conseil régional était aux abonnés absents de même que son élue à la culture et sa responsable administrative.



La présidente du conseil départemental n’avait pu non plus être présente.



Le directeur de la DAC et l’architecte des bâtiments de France également, n’ont pas été vus.



Aucun des sept députés et aucun des quatre sénateurs n’a daigné honorer de sa présence l’un des concerts.



La culture semble être le domaine de prédilection de nos élus et de nos responsables administratifs.