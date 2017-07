Illusions, égarement et fautes !

Mail Courrier des lecteurs Illusions, égarement et fautes !

Depuis le mois de mai, le nouveau pouvoir politique virevolte entre l’illusion permanente et la communication extrême.

Les annonces se succèdent à une cadence infernale, les décisions contraires surviennent aussi rapidement, les cadrages budgétaires surgissent de nulle part, et les ordres de droit divin ponctuent les différentes séquences sans que le flou se disperse, bien au contraire !!! Le pays a vécu une élection présidentielle, des élections législatives, un Président s’exprimant devant le Congrès, un discours de politique général du Premier ministre devant le Parlement, et une session parlementaire, il est vrai chaotique par moment!



Malgré cela, le clair-obscur domine désespérément les débats.



Par contre, dès qu’il s’agit de s’attaquer au droit du travail (nouvelle Loi travail), aux retraités (hausse de la CSG), aux services publics, aux fonctionnaires,... ce gouvernement sait faire preuve de célérité !



Solidaires-Réunion participera rapidement au débat public sous différentes formes sur l’ensemble de ces sujets tout en précisant l’impact qu’ils auront sur notre département.



Mais l’indécence se rajoute à l’injustice quand ce gouvernement décide de s’attaquer aux différentes allocations logement en portant atteinte aux plus fragiles. Sous prétexte des enjeux budgétaires, le financement de ces allocations logement sont régulièrement sous pression. Dans énormément d’agglomérations, le coût du logement a augmenté considérablement ces dernières années. Les différentes allocations logement devraient plutôt subir une augmentation. Et surtout, nous attendons de l’État une politique volontariste de construction de logements.



Augmenter la part du budget consacré au logement pour les ménages, c'est diminuer la part destinée à la santé, à l'éducation, à l'alimentation,...



Des choix doivent être faits !



Est-ce une priorité d’offrir des millions par le biais du C.I.C.E ? Pour Solidaires, c’est non ! Doit-on amoindrir l’I.S.F ? Pour Solidaires, c’est une hérésie !



Nous pourrions continuer la litanie des injustices....



La dette et le déficit ne sont que des prétextes à des choix politiques injustes !



Les recettes existent dans notre pays : 60 à 80 milliards de fraude fiscale prospèrent alors qu’on pourrait la combattre si nos gouvernants s’en donnaient les moyens ! Solidaires La Réunion Lu 121 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Tribune de l'association Droit de Cité sur l'errance et la maltraitance animale Pompiers du Tampon