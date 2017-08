Ile Maurice : Les travaux du métro léger commencent en septembre

Dès le mois prochain, commencent à l’île Maurice des travaux d’envergure pour le projet de métro léger. L’annonce a été faite officiellement ce lundi par le Premier ministre Pravind Jugnauth.



Le métro léger doit relier la capitale Port-Louis à la ville de Curepipe, dans le centre de l’île, sur 26 km. Le coût du projet est officiellement estimé à 18,8 milliards de roupies mauriciennes (460 millions d’euros).



Les travaux débuteront en septembre 2017. Un premier segment doit être opérationnel à partir de septembre 2019 entre Port-Louis et Rose Hill, sur 13 km. Il faudra attendre septembre 2021 pour que la deuxième partie du tracé, entre Rose Hill et Curepipe soit opérationnelle.



Ce projet de train est discuté à l’île Maurice depuis 1989 et c’est le 10 mars dernier que le premier ministre mauricien a annoncé l’intention de son gouvernement de relancer le projet après, notamment, la garantie financière apportée par l’Inde.