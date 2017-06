Il y a une justice divine en politique

Aussi incroyable que cela puisse paraitre les 4 femmes investies officiellement par LREM ont été éliminées sans concession par les Réunionnais.



Les 3 sociétés civiles l’ont été dès le premier tour avec un score minable tellement l'imposture était flagrante.



La députée sortante socialiste maquillée en Marcheuse a été invitée à rester chez elle pour les 5 prochaines années, fini les voyages en première classe pour aller faire les boutiques parisiennes !



La cheville ouvrière de ce désastre c'est Garcia qui est bête comme ses pieds et n'a pas vu que Max Dubois et Gilbert Annette l'entrainaient dans un sauvetage désespéré du parti socialiste !



Les adhérents d'En Marche ont vite fait le diagnostic et conscients de la duperie ont réalisé un énorme travail pour éliminer ce cancer et ces métastases.



Anaïs Patel est portée disparue !

Carine Garcia est devenue une référence nationale du niveau « zéro » de la politique et remporte le titre de cancre de la république En Marche en ayant réalisé le plus mauvais score des candidats LREM. Elle aussi devrait se cacher si elle avait un peu de dignité et de lucidité.