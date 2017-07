Il y a des jours comme ça...

Ce dimanche est porteur d'une bonne nouvelle... grâce au journal d'hier.

On y lit que des chercheurs américains ont trouvé le moyen de guérir certaines anomalies en agissant sur un seul gène dans le corps humain.



Cette découverte sensationnelle va permettre, si elle s'avère utilisable réellement, de guérir les patients atteints de certaines maladies génétiques sans conséquence corollaire.



Je propose un bond dans le temps afin de soigner des maladies comme le macronisme chronique, la trumpfette aggravée, l'hamilcarisme débile, le pénisme monstrueux..;

Aaaaarrrrgggg !!!! Peste et diantre, diront certains.



Foin de toute dérision hors de propos, souhaitons qu'il ne se trouve pas quelque Frankestein Junior pour opérer des manipulations sournoises.



Vous nous voyez affligés d'un nouveau Lénine, d'une nouvelle Myriam el Komri ? d'un second Alain Ramanisum ? d'un autre Arthur qui se permettrait tout, tout, tout sauf le zizi ?