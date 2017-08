Mail Courrier des lecteurs Il voyage en solitaire

Non il n’a jamais été seul. Chaque dimanche il avait rendez- vous avec nous pour nous emmener faire une balade musicale.

Il savait nous faire aimer et nous donner accès à ce patrimoine musical si riche qu’est la chanson Française. Mais la chanson étrangère n’avait pas de secret non plus pour lui.



Almodovar est entré dans notre vie grâce à « piensa en mi » qu’il nous mettait régulièrement. « Suzanna » la découverte du jour, passée plusieurs fois pour notre plus grand bonheur.



Il aimait les chansons à textes et savait nous faire partager son coup de cœur du moment ou nous rappeler ces morceaux qu’on aimait écouter inlassablement et que nous retrouvions en semaine avec son complice Henri Lamour.



Il a reçu des chanteurs locaux, talentueux et interviewé avec un grand art des artistes dont certains se souviennent encore, tellement ils avaient apprécié l’accueil, la disponibilité et la gentillesse, le savoir-faire de leur interlocuteur.

Je ne peux pas croire que cet homme qui aimait autant son métier, son public ait pensé un seul instant à s’arrêter.



Faire croire que c’est parce que le public a changé est un leurre. La bonne musique est intemporelle et à l’heure où des artistes nous quittent un par un et où de nouveaux talents arrivent, il est plus que jamais indispensable que des personnes comme lui reprennent le flambeau pour que la chanson ne meure pas tout à fait.



Comme un bon professeur ou un bon livre nous donnent envie d’aller plus loin ou de consulter un dictionnaire, il nous donne envie d’aller au cinéma, d’apprendre à connaître mieux l’histoire d’une chanson, de nous imprégner de la beauté de chaque mot, de chaque note.



Si vous ne l’avez toujours pas reconnu alors il est grand temps qu’il revienne Bernard VITRY.



Je vais vous le faire à la DRUCKER : « Bernard, si tu lis ces lignes, tu reviens quand tu veux ré-enchanter nos lendemains.

Comme tu as su nous faire vibrer toutes les semaines, les jeunes générations

gagneraient à te connaître et à découvrir avec toi ce monde « en chanteurs ».

Non ce n’est pas une faute, c’est un clin d’œil.



Reviens nous ouvrir les portes avec Gérard Manset après avoir fermé et laissé les volets clos.

C’est la période où il faut ressortir le « pull- over blanc », et prendre sa « caravane » ou « une cruche en pierre, des miettes de pain », « faire tourner nos têtes sur les manèges » pour se dire que « Demain sera bien »



Enfin, tant qu’il y aura des étoiles (c’est le week- end astronomique) profitons- en pour saluer Guy PIGNOLET.



A toi de jouer Bernard, comme GOLDMAN on te dit : « Tu manques » IM



