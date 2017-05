Il tire au harpon sur son ex, un cutter à la main

Un homme d'une quarantaine d'années a été condamné hier à cinq ans de prison dont deux avec sursis pour s'en être pris à son ex, rapporte la presse écrite.



Les faits remontent au mois d'avril. Alors que son ancienne compagne est endormie, le pêcheur tire sur elle au fusil-harpon. La victime reçoit une flèche en pleine poitrine, à un endroit où ça aurait pu être fatal. Heureusement, la flèche est tiré d'une distance suffisante pour qu'elle ne soit pas trop sévèrement touchée.



Muni d'un cutter, son ex s'approche d'elle et lui tire la tête en arrière, rapportent encore les journaux. Elle pense alors qu'il veut la tuer. Ses cris alertent sa fille et son genre, qui arrivent sur les lieux. Le quadragénaire est alors en train de se tailler les veines. Les secours sont appelés.



Le prévenu, qui avait jusqu'alors un casier judiciaire vierge, a également été condamné à l'obligation de suivre des soins et l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, soulignent encore la presse écrite.