Il s'enchaîne devant la préfecture pour faire avancer son combat

C'est une action "coup de poing" qui a été menée ce mercredi, à proximité de la préfecture. Fabian Antoinette, exaspéré par la situation dans laquelle il se trouve, demandait au préfet de se positionner."Soit il me laisse là, la chaîne au cou, soit mon dossier est traité", annonçait-il en direct sur Facebook.



Le problème à l'origine de cette action dure depuis cinq ans. En 2012, Fabian Antoinette est licencié après avoir été déclaré inapte au travail. Problème : "le médecin qui m'a déclaré inapte, c'est un médecin de Toulouse, je ne l'ai jamais vu", explique-t-il, indiquant qu'il avait alerté l'ordre de médecin. S'en suivent cinq ans de procédure.



Devant le tribunal, Fabian a eu gain de cause le 27 avril dernier face à la CGSS, sommée de reconnaître la maladie professionnelle. Alors que la caisse a fait appel, il demande au préfet qu'il fasse respecter une circulaire ministérielle.



"Dans cette circulaire, la ministre demande au préfet de veiller à ce que les caisses respectent un délai respectable pour attribuer une reconnaissance de maladie professionnelle. Le délai est bien clair, c'est six mois".



"Donc j'aurais droit à 533 euros mensuels de rente maladie professionnelle à vie, et un rappel d'indemnités à hauteur de 18600 euros. Mais la caisse ne veut pas", regrette-t-il. Pour rappel, il avait déjà campé devant le ministère du Travail et de la Santé deux nuits et trois jours l'an dernier pour avoir un entretien avec un médecin-inspecteur, dénonçant le fait qu'il n'y en ait pas à La Réunion.



Après être resté environ 4 heures accroché ce mercredi, Fabian Antoinette a fait le point. En l'absence du préfet, la préfecture lui a transmis un courrier. "Attentif à vos préoccupations, je demande à mes services d'instruire vos demandes, afin qu'une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délai", indique la lettre. "A partir de là, je finis avec la préfecture (...) et prochain épisode, je vais aller devant la caisse pour qu'elle respecte la loi", prévient-il.