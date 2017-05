Mail Courrier des lecteurs "Il nous prend pour des imbéciles" Le conseiller municipal et départemental de la Possession Philippe Robert s'exprime sur la candidature de Stéphane Randrianarivelo sur la 2ème circonscription. Voici son communiqué :

Parce qu'il nous prend pour des imbéciles et qu'on ne se laissera pas prendre deux fois.



Spectateur attentif du débat sur les élections législatives de la 2eme circonscription mardi soir sur reunion 1ère, j'ai été effaré par le toupet, l'audace et l'aplomb avec lequel Mr randrianarivelo a pu mentir et se positionner en donneur de leçon - Il est vrai qu'il a été formé par une spécialiste en la matière, son mentor, sa muse, Vanessa Miranville.



Pendant 90 minutes, ce monsieur s'est présenté comme étant le potentiel renouveau politique sur la 2ème circonscription. Il a tenté de jouer a fond sa carte de futur nouvel élu - il est vrai que les Portois et les Saint-Paulois ne le connaissent pas... Ce n'est malheureusement pas notre cas à la possession, où nous le connaissons trop bien !



Durant ce débat donc, nous avons eu de mesurer l'hypocrisie du Mr Randria :

- d'une part, il défense programme de Macron en omettant de préciser pourquoi il na pas eu l'investiture officielle de "en marche" : serait-ce d'anciens déboires judiciaires qui seraient la raison de ce rejet de candidature ?



-d'autre part, concernant

*la moralisation de la vie politique : n'a-t-il pas recruté sa femme au service communication, service rattaché au cabinet du maire, lorsqu'il était directeur de cabinet de mme Miranville?

*la préférence régionale : n'a-t-il pas soutenu la politique de recrutement de préférence "extérieure" mise en œuvre par mme Miranville lors de sa prise de fonction à la possession?

*la suppression de la taxe d'habitation: n'a-t-il pas initié et validé l'augmentation de toutes les impôts locaux sur notre territoire?

*le renouvellement de la classe politique : il était déjà candidat sur la liste de Vanessa Miranville en 2014. Il n'est pas nouveau ; il a menti aux électeurs et électrices de la Possession en leur promettant un avenir meilleur et radieux. Dans quel état se trouve notre ville aujourd'hui ?



Mr randria, nous n'avons pas la mémoire courte.

Vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte que l'ensemble des électeurs de la 2ème circonscription sache à qui ils ont à faire, et vous connaissent aussi bien que les Possessionnais.



Philippe Robert

Philippe Robert

Conseiller municipal et départemental de la Possession



