Il ne manquait plus que ça : un roman sur un surfeur qui se fait dévorer par un requin à la Réunion !

On pensait avoir tout eu : les obsédés de la cause animale qui salissent la Réunion sur les réseaux sociaux, les piscines qui sortent des publicités insultantes pour notre ile, la princesse de Monaco qui ajoute son grain de sel...



Il ne manquait plus qu'un roman !



Un lecteur averti nous signale que dans L'Obs de cette semaine, figure une sélection des livres de l'été... Parmi les romans sélectionnés, "Les garçons de l'été" présenté sous le titre racoleur : "Surf, mensonges & idéaux" et avec le résumé suivant : "Le prénom hitchcockien de Rebecca va très bien à la romancière de ce puissant thriller choral centré sur une famille de Biarritz où, comme dans "Réparer les vivants" de Maylis de Kerangal, la pratique du surf attire la tragédie : un des garçons se fait bouffer une jambe par un requin, à la Réunion, et tout part en vrille. En inventant un lyrisme inédit puisé dans le jargon des surfeurs, le roman dynamite les mensonges qui sont le ciment de toutes les familles".



Voilà qui ne va pas aider à casser l'association d'image de la Réunion avec celle d'ile à requins...