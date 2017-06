Il nage à côté du requin juvénile de l'Ermitage

La vidéo a été capturée depuis un drone dimanche dernier. Sur des images aériennes sur lesquelles on distingue très nettement le requin bouledogue juvénile, un baigneur s'est amusé à s'approcher du squale pour voir sa réaction.



"j'ai nagé à proximité. La scène se déroule dimanche vers 8h au niveau de la passe de l'Ermitage. Le drone suit le requin et je suis le drone à la nage, et on voit clairement que chaque fois que je m'approche de lui le squale prend la fuite. Il est rapide mais méfiant et craintif. J'ai fait cette vidéo pour observer son comportement en présence d'une personne adulte dans l'eau, et afin de faire prendre conscience aux gens de ne pas tomber dans la paranoïa. Je pense qu'il ne présente pour le moment, vu sa taille, aucun danger pour un adulte qui nage à proximité", indique Sébastien.



Rappelons que le comité des pêches tente, depuis le week end dernier, de piéger le requin juvénile pour faire cesser ses rondes dans le lagon et le prélever après des semaines de chasse infructueuse.