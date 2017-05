Il l'avait violée et laissée pour morte dans les toilettes publiques: 26 ans de réclusion

La Cour d'assises a rendu son verdict ce vendredi. Elle a reconnu Kévin B. coupable de viol et tentative de meurtre et l'a condamné à 26 ans de réclusion criminelle avec un suivi socio-judiciaire de 10 ans, rapporte la presse écrite.



Pour rappel, les faits s'étaient déroulés en août 2015, à Saint-Leu. Une femme d’une quarantaine d’années avait été retrouvée inconsciente dans des toilettes publiques après avoir été battue, violée et laissée pour morte. Kévin B. s’était alors rendu à la gendarmerie pour avouer ce qu’il pensait être un meurtre.



Un autre homme, Ulrich C., était présent le soir du crime, mais n'était pas intervenu. Il a écopé de t rois ans de prison dont un an avec sursis et obligation de soins, de travail et d'indemniser la victime.