Il frappe et sequestre une gramoune pendant trois jours

Alors qu’une Saint-Pauloise de 69 ans sort enfin de l’hôpital, l’homme qui l’aurait battue à coups de barre de fer avant de la séquestrer pendant 48 heures, sera jugé ce jeudi, selon la presse locale. Placé en garde à vue lundi soir et en détention provisoire hier soir, il devra répondre de faits de violences aggravées devant le tribunal de Saint-Denis.



Son ex-concubin reconnaît les faits mais maintient que ses actes n’étaient pas prémédités. Il l’aurait attaquée après qu’elle ait refusé de l’accueillir chez lui. De mercredi à samedi dernier, il l’aurait frappée et violentée. La victime raconte avoir été obligée de faire la morte pour qu’il quitte enfin le domicile et qu’elle puisse appeler à l’aide.



Elle souffre d’importantes fractures à la tête et d'autres blessures sur le corps, et s’est vu délivrer 30 jours d’ITT.