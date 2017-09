Il faut sauver J .F.Nativel !

Bien sûr j’ai dénoncé l’amateurisme de Jean-François Nativel, le pourfendeur de l’arrêté municipal interdisant la baignade et tout sport nautique pour cause de bébêtes malfaisantes dans l’environnement marin. J’ai tenté de le raisonner via la page Facebook « Vérité et responsabilité sur les attaques des requins ». Rien n’en a fait. Yann de Prince, son mentor, n’a pas réagi .



Résultat, J.F est mal engagé. S’il est condamné, il interjettera en appel qui jugera sur le fond, puis s’il va en cassation, la Cour Suprême vérifiera si le Droit a été appliqué et ne reviendra pas sur le fond……In fine, J.F.N. n’est pas tiré d’affaire et risque gros pour son avenir professionnel. Ce que je lui ai dit. Son association a réuni , ce jour 4000 € pour « seulement » le défendre. Ces Même 4000€ auraient pu servir à engager un avocat pour traduire l’Etat en justice. Pourquoi suis-je compatissant ? J’étais beaucoup plus jeune que J.F. lorsque j’ai été à deux doigts d’être viré de l’Education Nationale parce que j’avais une position politique et que, grande gueule, j’assumais.



Cela ne plaisait pas au maire alors en place et encore en place ce jour après….une longue absence , et qui voyait en moi une verrue dans sa municipalité. J’en ai bavé, car, pour avoir le droit de m’exprimer, je risquais de perdre mon emploi, et de donner à mes enfants, ma famille, un avenir incertain. La question : est-ce que cela valait la peine de tout perdre pour ses idées ? OUI, mais pas comme ça dès que l’avenir de l’épouse et des enfants est engagé ! Alors, JFN, Je souhaite vivement que vous sortiez de ce zembrocal, en suivant la procédure recommandée.