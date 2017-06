Mail ZinfosBlog Il faut interdire les armes à feu à La Réunion !





Nous savons tous qu'il y a d'autres drames qui se sont joués et qui se joueront par les armes à feu. Et parce que le phénomène de circulation des fusils et autres pistolets et revolvers est important, la Préfecture organise de temps à autre une opération de récolte d'armes. Mais cela n'est qu'une action marginale au vu de la quantité existante.



Je suis convaincu que seuls les chasseurs déclarés, les forces de l'ordre, les stands de tirs et les sportifs de ball-trap doivent pouvoir logiquement détenir des armes à feu. Il serait donc important d'interdire l'importation, la vente et la détention des armes de toutes catégories par toute autre personne privée ou morale. Ainsi, la vente par les armuriers serait restreinte aux sus-cités.

Mais cela ne suffirait pas à pour éliminer les armes en circulation.



Aussi, je propose qu'une grande opération de rachat, avec immunité pour le détenteur actuel, soit lancée par les pouvoirs publics. À l'issue, toute détention d'arme serait plus lourdement condamnée et serait considéré comme circonstance aggravante le fait d'utiliser les armes feux contre les biens et les personnes.



La Réunion deviendrait alors précurseur en la matière, pour un territoire sans armes à feu !





