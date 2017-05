TCO

Il fait bon vivre dans le quartier de la Rivière des Galets La commune du Port et le TCO ont prévu de mener tout au long de cette année des actions de nettoyage, d’embellissement et de sensibilisation à l’environnement auprès des habitants de la Rivière des Galets. C’est dans ce cadre, qu’ils ont été invités le 16 février dernier à assister à une réunion d’information leur présentant l’opération "Il fait bon vivre dans mon quartier". Les habitants sont maintenant conviés à participer aux embellissements qui auront lieu sur différents sites du quartier.







Habitants de la Rivière des Galets, pour un quartier plus propre et agréable, vous êtes invités à participer aux plantations avec les agents de la commune et à profiter nombreux du stand d’information animé par les médiateurs de l’environnement du TCO.



Vous pourrez également bénéficier des services du Trokali Mobile. Le principe est simple : tout comme dans un



Vous aussi, participez à la préservation du cadre de vie de votre quartier et à cet élan de solidarité !





Rendez-vous entre 10h et 12h aux dates suivantes :



• Jeudi 18 mai – Rue Jacques Duclos (côté immeuble et bureau Semader)

• Mardi 23 mai – Angle rue Jean Moulin et route du Sacré Cœur / Angle rue Jean Moulin et Emmaüs d’Export

• Mercredi 24 mai – Rue Bela Kun (au niveau du virage)

• Lundi 29 mai – Angle rue Nicolas Gogol et rue Giono

• Mercredi 31 mai – Rue Nicolas Gogol (au niveau du terrain de sport)

• Vendredi 2 juin – Farfar, entrée rue Louise Michel

• Mardi 6 juin – Jardinière Carambole



Stop aux dépôts sauvages de déchets !

Respectez la propreté des espaces publics.

Respectez bien les consignes et les jours de collecte pour la sortie de vos bacs et déchets (voir votre calendrier de collecte).



Pour une gestion plus efficace de vos déchets

Vous avez des questions concernant la gestion de vos déchets?

Vous souhaitez faire intervenir un médiateur de "lékip mèt prop" à domicile et bénéficier de conseils personnalisés?

