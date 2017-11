Il comptait exporter des batteries et de l'aluminium usagés à Mada : 19 100 euros d'amende pour le contrevenant

Âgé d’une quarantaine d’années, un homme a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à 19 100 euros d’amende pour avoir tenté d’exporter 14 tonnes de déchets en aluminium et 9 tonnes de batteries usagées vers Madagascar.



Les faits remontent en mars 2016, lors d’un contrôle de douane relate la presse écrite locale. Les douaniers tombent sur ces déchets et identifient leur propriétaire.



Des déchets dangereux dont l’importation est portant interdite dans la Grande île, "tout comme leur valorisation" indique Le Quotidien.



"Les douaniers ont retenu leur propre barème pour réclamer une amende de 19 100 euros et la saisie des marchandises", écrit pour sa part le JIR. À noter que l'infraction au code de l'environnement n'a pas été retenue à l'encontre du contrevenant.



Une recommandation suivie entièrement par le tribunal.