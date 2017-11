Il cogne sa femme au volant et provoque un accident : Six mois ferme pour un St-Pierrois

Un Saint-Pierrois a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre à six mois de prison ferme pour avoir causé dimanche à la Ravine-des-Cabris un accident en frappant sa femme qui roulait au même moment.



Selon les informations de la presse écrite locale, les faits ont eu lieu dimanche au petit matin. Alors qu'ils repèrent une voiture accidentée rangée sur le bas-côté, des policiers sont "accueillis" par un individu visiblement éméché. Connu pour des faits de violence et déjà incarcéré par le passé, l'homme n'a en effet pas hésité à insulter copieusement les gardiens de la paix.



Ces derniers sont également abordés par la compagne de ce dernier, qui a reconnu être la conductrice du véhicule accidenté. Mais au vu des marques qu'elle porte sur le corps (dont un coquard qu'elle porte au visage rapporte Le Quotidien) les policiers comprennent rapidement qu'elle a été violentée par son concubin alors qu'elle conduisait au même moment.



Lors de l’audience, le prévenu a reconnu avoir frappé sa compagne, "mais pas aussi fort" écrit Le Quotidien.



En plus de sa condamnation à de la prison ferme, le prévenu devra dédommager ses victimes, "à hauteur de 800 euros pour elle et de 2 000 euros pour les deux policiers", conclut le média.