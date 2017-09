Il blesse un policier : 18 mois de prison ferme

Dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h30, trois policiers se rendent au Barachois suite à un appel concernant un groupe d'individus ivres et perturbateurs. Les policiers, face au titubement d'un des hommes, Hélian Bavarois, entreprennent de lui passer les menottes pour le conduire en cellule de dégrisement. L'homme se rebelle, et assène un coup de menottes sur la tête d'un des policiers, le blessant au sang.



C'est alors que les deux autres compagnons de beuverie, qui avaient été priés de rentrer chez eux, se mettent à lancer des cailloux sur les policiers. Le groupe est arrêté, et toute la bande comparaissait hier au tribunal. Le policier blessé a reçu deux points de suture et deux jours d'ITT, ce qui conduit le tribunal à condamner l'agresseur à 18 mois de prison ferme, suivant les réquisitions du ministère public. Les deux autres prévenus ont écopé de 3 mois de prison avec sursis, ayant refusé d'effectuer des travaux d'intérêt général.



Dans un communiqué, le syndicat policier UNSA Police s'est dit satisfait de cette condamnation, ainsi que du "soutien de la justice, afin que ces violences commises envers des fonctionnaires de police soient systématiquement sanctionnées à leur juste valeur".