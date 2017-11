Il avait renversé un bébé mercredi soir au Port : Le conducteur jugé ce lundi

Le conducteur du véhicule qui avait renversé un bébé dans une poussette mercredi soir au Port sera jugé ce lundi au tribunal correctionnel de St-Denis.L’enfant de 1 an avait été transporté dans un état grave au service réanimation du Centre hospitalier universitaire de Terre-Sainte. Ses jours ne sont plus en danger depuis.Pour rappel, l’accident s’était produit près du rond-point du Sacré-Coeur aux alentours de 21 heures et le conducteur était sous l’emprise de drogues et d’alcool (plus de 2 grammes d’alcool par litre de sang) au moment des faits rapporte Clicanoo.