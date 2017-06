Il a gagné au grand jeu LUX

Notre gagnant jeu LUX est ravi. Il s'appelle Jean-Cyril Brault et a joué avec Zinfos974 et 7magazine.re au jeu Lux. Il a gagné une nuit pour deux personnes ainsi qu'un dîner dans le célèbre 5 étoiles de l'Ermitage.Le site sur lequel est niché le Lux Saint Gilles est unique et en fait indéniablement l’hôtel de référence à La Réunion. Seul 5 étoiles de l’île à être en bordure directe du lagon de l’Ermitage, la bâtisse coloniale est posée au cœur d’un immense jardin tropical. Mais plus encore qu’une hôtellerie à la qualité toute mauricienne, le Lux dans tous ses hôtels invite les voyageurs à vivre des expériences toutes particulières, inattendues et inoubliables… Notre gagnant va pouvoir les tester