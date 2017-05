Ibrahim Patel visé pour un loyer non-payé et une sous-location illégale

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie, Ibrahim Patel, a été assigné en référé devant le tribunal de Grande Instance de Saint-Denis hier, selon la presse locale. Le propriétaire d’un local à Saint-Paul que le président loue depuis 2013, demande le règlement de loyers impayés. Il n’aurait plus payé son loyer de 651 euros par mois depuis 2014 malgré les relances du propriétaire.



Mais ce n’est pas tout. En 2015, Ibrahim Patel sous-loue illégalement le local à une agence d’assurance… pour un loyer mensuel de 1030 euros. Il se serait donc fait un beau bénéfice alors qu’il doit plus de 23.000 euros de loyer au propriétaire.



L’affaire sera jugée le 15 juin prochain devant le juge des référés.