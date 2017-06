Ibrahim Patel veut augmenter son indemnité de président de la CCIR

Ibrahim Patel s'apprête à faire voter une délibération qui augmente de 25% son indemnité de président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion, rapporte le Quotidien.



Le montant devrait être porté à 3500 euros au lieu de 2800 actuellement (ce à quoi s'ajoutent des indemnités en nature, en plus de ses autres sources de revenus), précise le journal, soulignant la situation financière pourtant difficile que traverse la CCIR, qui s'apprête notamment à réduire de 9% ses effectifs.



Si Ibrahim Patel peut prétendre à un certain indice sur la grille des indemnités de frais de mandat, le Quotidien rappelle qu'il n'a aucune obligation de l'appliquer, et que "c'est la deuxième fois qu'il procède à une hausse de ses indemnités".