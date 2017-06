Ibrahim Patel fait voter l'augmentation de son indemnité à la CCIR

Ibrahim Patel a fait voter ce jeudi après-midi l’augmentation de son indemnité de président de la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion.



Si cette augmentation est permise depuis avril dernier et la publication d’un arrêté ministériel, elle n’est en aucun cas obligatoire dans son application.



Devant une assemblée acquise à sa cause, le président de la CCIR n’a eu aucun mal à faire passer l’affaire. Certains des élus ont même marqué leur grand étonnement de voir une indemnité aussi peu élevée au regard de la charge de responsabilité qu'endosse un président de Chambre de commerce. C'est le cas de Joël Mongin qui a pris la parole lors de la délibération (notre vidéo). Le président de la CCIR passe donc d'une indemnité de 2799 euros par mois à 3499 euros à compter du 1er juillet.