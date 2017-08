Communiqué

Ibrahim Patel : "Assurer la protection des commerçants"

Inquiet de la montée de la délinquance depuis 2014 et suite au violent braquage d’hier soir au Super U de St-Paul, le président de la CCI a souhaité réagir. Ibrahim Patel demande, via un communiqué, à ce que les effectifs des forces de l’ordre soient renforcés "pour enrayer ce fléau et assurer la protection des commerçants, de leurs salariés, des chefs d’entreprise et de l’ensemble de la population réunionnaise".

Zinfos974