Mail Communiqué IRT: Nouvelle campagne d'affichage pour L'île intense Du 23 août au 2 octobre, l’Île de La Réunion Tourisme lance une nouvelle campagne de communication dans les plus grandes villes de France et d’Allemagne. Voici le communiqué :

Un an après avoir présenté sa nouvelle signature, « l’île intense », au salon Top Résa 2016, et lancé ses premières campagnes de communication dès la fin de l’année dernière, l’Île de La Réunion Tourisme s’affiche à nouveau dans une grande campagne de communication sur ses marchés prioritaires.



Succédant, entre autres, à l’opération de co-branding avec Voyages-sncf.com, affichée sur l’une des rotondes du boulevard Haussmann à Paris, puis plus récemment la Tournée des plages de l’île de La Réunion, qui a touché des milliers de touristes potentiels sur les côtes de la France, la campagne de communication actuelle a lieu dans les villes de Paris, Rennes, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Marseille.



En Allemagne, c'est à Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Cologne, Munich, Hanovre et Stuttgart que le grand public peut découvrir les images de la campagne de l'île intense.



Le grand public a pu redécouvrir les visuels de campagne aux couleurs de l’île intense, principalement dans les gares et les stations de transport, sur les arrières de bus, les abris bus et près de lieux stratégiques comme l’immeuble de BFM TV, les Galeries Lafayette et le Parc des Expositions de la Porte de Versailles en prévision du salon Top Résa 2017.



Les objectifs sont de :

• créer une notoriété forte autour de la nouvelle signature

• présenter les quatre thématiques phares définies par la feuille de route de l’IRT : le bien-être, la culture, la gastronomie et la nature.

Ces thématiques occupent une place majeure dans cette nouvelle prise de parole dont le fil conducteur reste le vivre-ensemble. L’IRT a également choisi de communiquer sur le digital en proposant les offres de plusieurs tours opérateurs sur l’ensemble des marchés européens (France, Benelux, Suisse, Allemagne).





