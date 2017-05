IRT : 147 000 touristes accueillis à La Réunion depuis le début de l'année

L'IRT (Ile de La Réunion Tourisme) a présenté ce vendredi son bilan touristique du 1er trimestre 2017. Depuis janvier, 147 000 touristes ont été accueillis à La Réunion, soit 20 000 touristes supplémentaires par rapport à la même période en 2016. Comparée au 1er trimestre 2016, la hausse est de 16%.



Selon Willy Éthève, directeur de l'IRT"le cru 2017 sera très bon et sera meilleur que celui de 2011 (année record qui avait vu l'île de La Réunion accueillir 471 000 touristes ndlr)". Jusqu'à fin août, l'IRT prévoit une hausse de 8%. "Les records sont faits pour être battus", ajoute Willy Éthève.



Également présent, Didier Robert, sénateur et président du Conseil régional, se félicite de ces chiffres "particulièrement encourageants". Et de nuancer : "Il ne faut pas se satisfaire, mais continuer à rattraper". "Ces résultats nous obligent à être encore plus acteur. Le tourisme est incontestablement l'un des principaux secteurs de développement économique réunionnais", argumente-t-il.



Samuel Irlepenne sur place