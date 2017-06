IOMMA dans l'Est : les artistes de l'Est à la rencontre de la scène internationale

Tous les ans, en amont du SAKIFO, les IOMMA (Indian Ocean Music Market) font se rencontrer des artistes réunionnais et de nombreux professionnels de la musique internationaux. L'occasion pour les artistes locaux d'échanger avec le milieu artistique international, en vue de collaborer et de se construire un "réseau".



Les IOMMA se déroulent traditionnellement dans l'Ouest et à St-Pierre, et cette année, avec ACTER, et en collaboration avec le PRMA (Pôle Régional de Musiques Actuelles), une journée exceptionnelle était organisée ce jeudi 1er juin au lieu de diffusion le BISIK, café culturel de St-Benoît. Une délocalisation des IOMMA qui a réuni 15 professionnels venus du Québec, de métropole ou de Maurice, et une cinquantaine de groupes de l'Est.



En parallèle des rencontres professionnelles, de beaux showcases ont ponctué la journée, avec les représentations de Davy Sicard, Ti Coq Vellaye, et Votia (dont la chanteuse n'est autre que Marie-Claude Lambert, fille de Granmoun Lélé).



Jean-François Cadet de chez Runmusik, l'un des organisateurs de cette journée, se dit très satisfait et fier que la filière musicale de l'Est ait répondu présent à cette belle opportunité, l'Est souffrant d'un déséquilibre territorial en terme de visibilité.