Hydrô Réunion : Olivier Hoarau apporte son soutien aux grévistes

C’est avec une grande inquiétude que nous apprenons le mouvement de grève du personnel de l’association Hydrô Réunion.



L’ex ARDA, principalement financée par des fonds publics, et particulièrement ceux de la Région Réunion, œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine de l’aquaculture tropicale et de l’écologie aquatique à La Réunion.



Cette structure connaît actuellement de grandes difficultés financières du fait d’une gestion chaotique de leurs dirigeants ayant, en outre, rompu le dialogue social.



A l’heure où les problématiques liées à l’exploitation des ressources aquatiques demeurent essentielles, en particulier pour notre île dans son bassin maritime de l’Océan Indien, nous ne pouvons qu’apporter notre soutien à ces salariés qui attendent légitimement des réponses pour sauver cet outil d’excellence et maintenir leurs emplois dans des conditions satisfaisantes.



Il s’agit de sauvegarder ces filières prometteuses pour notre île et nos pays voisins. Nous serons donc vigilants au règlement de ce conflit.



Olivier HOARAU

Maire du Port