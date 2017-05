Hydrô Réunion: Les non grévistes "déplorent les méthodes employées" par les délégués du personnel

"Les salariés non grévistes de Hydrô Réunion déplorent les méthodes employées par les délégués du personnel ainsi qu'une partie de nos collègues. En effet, cette situation n'est agréable pour personne mais nous devons rester unis pour avancer. Ce n'est pas en cherchant un coupable que la situation va s'améliorer.



L'intérêt général doit être au-dessus de l'intérêt de Emmanuel Tessier.



Nous avons besoin de garder nos emplois pour nos familles. Même si la situation économique est compliquée, nos salaires sont toujours honorés.



Nous faisons confiance à la Présidente du Conseil d'Administration et ses membres pour préserver les emplois et maintenir l'activité économique.



Aussi nous invitons nos collègues à cesser ce mouvement qui met à mal l'image de notre structure et sauver tous ensemble notre outil de travail.



Ce n'est pas dans l'obstination qu'on trouve des réponses".







Les salariés non grévistes de Hydrô Réunion