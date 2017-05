Hydrô Réunion : Les grévistes prêts à maintenir le mouvement

La grève des salariés d'Hydrô Réunion initiée jeudi 17 mai au matin , s'est poursuivie vendredi matin, alors que devait se tenir au siège d'Etang Salé une assemblée générale extraordinaire suivie d'un conseil d'administration.Sans réponse favorable de la part de la présidente Mme Colette Caderby à leur demande d'invitation au conseil d'administration, les délégués du personnel ont demandé la veille aux membres du CA un entretien préalable afin de leur exposer leurs revendications.Ce matin, à l'arrivée sur le site d'Etang Salé, Mme la Présidente a personnellement interdit l'accès aux personnels grévistes, stipulant qu'elle n'avait reçu aucune consigne des membres du CA pour les recevoir. Ce n'est qu'après avoir entendu le directeur et la présidente que les membres du CA ont reçu les représentants des salariés.Depuis plus d'un an, les salariés s'attachent à réaliser au mieux leurs missions, malgré le constat affligeant de l'incompétence de la direction mise en place par Mme Caderby. Aujourd'hui, en raison de cette incompétence les salariés ne peuvent plus travailler.Les revendications sont claires : nous demandons le départ de Mr Rougemont, une réorganisation de la gouvernance, la réintégration des salariés compétents, à savoir Emmanuel Tessier, Christophe Gueguen, et Perrine Mangion, personnes indispensables au maintien des savoir-faire et de la viabilité de la structure.La proposition faite par les membres du CA est de mettre en place un comité de pilotage, constitué des membres du CA, de la direction, des délégués du Personnel. Ce comité, qui se réunira deux fois par semaine à partir du 23 mai, a pour objectif de lancer un audit financier afin d'éclaircir la situation financière d'Hydô Réunion et de jouer un rôle de médiation entre la direction, les salariés, les opérateurs et La Région.Mr Rougemont a annoncé en séance l'urgence de déposer notre demande de renouvellement de label CRT pour le 26 mai, à l'étonnement des délégués du personnel qui n'étaient pas informés de l'instruction et encore moins de l'urgence de ce dossier. Le Comité de Pilotage a mentionné la priorité de ce dossier de labellisation.Les revendications des salariés restent cependant inchangées, et ils sont prêts à maintenir le mouvement dès lundi.