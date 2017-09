Humiliation d’un Premier ministre

On est en droit de se demander si pour la LREM, la Réunion est une exception française ou bien si Paris prend les grands électeurs réunionnais pour des benêts encore sous le joug colonial.



Le Premier ministre garant de la probité parlementaire exemplaire reçoit officiellement Madame Nassimah Dindar qui comme tout le monde le sait en est cour de cassation pour discrimination à l’embauche afin de lui offrir royalement une investiture LREM pour les sénatoriales.



Les médias sont conviés la télévision et les journaux exposent les tranches papayes des deux protagonistes. Sauf que cette dame refuse cet insigne honneur et rentrée à la Réunion fière de son mépris envers le chef de gouvernement s’empresse de constituer une liste composée avec un certain dédain d’irréprochables ténors de la politique locale dédain.



On y voit,

- elle-même tête de liste en cour de cassation dans l'affaire dite du "Foyer de Terre rouge", une structure spécialisée dans l'accueil des enfants en difficulté.

-Jean-Louis Lagourgue est condamné par la cour d’appel à 9 mois de prison avec sursis et 50.000 francs d’amende pour complicité de banqueroute dans l’affaire de la Caisse d’Épargne 2012,

-Le sénateur-maire de Saint-Pierre-de-La Réunion, Michel Fontaine , a été condamné par la cour d'appel, à quatre mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende pour détournements de biens et favoritisme



Satisfait au-delà de toute espérance, ce Premier ministre garant de la probité, recevra cette dame devenue sénatrice avec les égards dus à son engagement, à Matignon pour soutenir les mairies dans leurs difficultés quotidiennes. Les maires pourront ainsi lui dire merci aux prochaines municipales.