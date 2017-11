Huit départements prêts à expérimenter le revenu de base

C'était une proposition du candidat Benoît Hamon pendant la campagne de la présidentielle. Huit présidents de départements demandent à expérimenter le revenu de base, pour éventuellement le généraliser.



Dans une tribune publiée ce dimanche, les présidents PS des conseils départementaux de Gironde, de l'Aude, de l'Ariège, du Gers, de Meurthe-et-Moselle, de Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine et de Seine-Saint-Denis indiquent en effet : "Nous voulons passer de l'étude en laboratoire au test in vivo en portant un projet d'expérimentation au Parlement".



Pour ces élus locaux, loin d’être le"fossoyeur de la valeur travail", ce revenu est "pour celles et ceux qui passent à travers les mailles du filet de toutes les politiques publiques une opportunité de reprendre le chemin de l'emploi".



Les modalités de ce dispositif, qu'ils souhaitent tester courant 2019, restent encore à déterminer.



Pour rappel, l'an passé, une mission d'information du Sénat avait proposé d'expérimenter différentes modalités de ce revenu de base dans des territoires volontaires.