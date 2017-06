Huit ans ferme requis contre l’"Égyptien", Naïl Varatchia

Naïl Varatchia, le jeune Réunionnais surnommé l’ "Égyptien" était devant le tribunal correctionnel de Paris hier , accusé d’"association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme". C’est dans la 16chambre du tribunal, spécialisée dans les affaires de terrorisme, que ce genre de procès se tient. Hier après-midi, seule cette affaire a été examinée, au vu de son importance.Le Dionysien de 23 ans est soupçonné d’avoir piloté la "filière réunionnaise", selon la presse locale, en endoctrinant des jeunes et en les envoyant en Syrie. Il reconnaît avoir donné des cours de religion et d’avoir fait l’apologie du terrorisme mais dit ne pas avoir recruté pour quelconque organisation terroriste.Il regretterait ses actes et demande à rentrer à La Réunion.Le procureur de la République a requis huit ans de prison ferme contre Naïl Varatchia. Le tribunal rendra son jugement le 28 juin.