Huguette Bello, en route pour un 5e mandat

Huguette Bello a été réélue avec 73,59% des voix sur la 2ème circonscription. Commence donc le 5ème mandat de la députée "Pour La Réunion" (PLR qu'elle a fondé en 2012), avec son suppléant Olivier Hoarau, maire du Port.



Huguette Bello est née en 1950 à la Ravine des Cabris. Elle exerce le métier d'institutrice, puis devient directrice d'école. À la tête de l'Union des Femmes Réunionnaises (UFR), association de défense des femmes, elle est élue au conseil régional de la Réunion en 1983.



Elle devient la première femme réunionnaise élue députée le 1er juin 1997, dans la 2ème circonscription, puis sera reconduite en 2002, 2007, et 2012. Lors des législatives de 2012, elle est élue dès le premier tour, ayant obtenu 67% des voix.



Huguette Bello devient aussi l'une des premières femmes maires de l'île, après Marie-Thérèse de Chateauvieux, aux municipales de Saint-Paul de 2008. Le maire sortant Alain Bénard, battu de 138 voix, dénonce des "distributions de tracts la veille du scrutin", et "des pressions dans les bureaux de vote", et saisit le tribunal administratif, qui décide d'invalider le scrutin.



Huguette Bello fait appel de cette décision d’annulation du scrutin municipal devant le Conseil d'État mais son recours est rejeté par ses sages et de nouvelles élections doivent être organisées dans les trois mois tandis qu'une délégation spéciale de 3 à 7 membres , nommée par le préfet, assure la gestion des affaires courantes.



Huguette Bello est réélue maire de Saint-Paul le 4 octobre 2009 avec 56,5% des suffrages face à son adversaire UMP Alain Bénard.



À l'élection municipale de 2014 à Saint-Paul, elle obtient 46,40% des voix, et perd son mandat de maire au profit de Joseph Sinimalé.



Durant l'élection présidentielle de 2017, la députée de gauche a parrainé le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon.