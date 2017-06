Huguette Bello: "Faire de la politique, c'est être un résistant"

"Faire de la politique, c’est être un résistant, et non pas, comme certains, un 'asper-cuit'". C'est ainsi qu'Huguette Bello conçoit le rôle d'un élu, rôle qui demande selon elle "courage et persévérance, car c’est de la vie de la cité dont il s’agit". Accompagnée de son suppléant Olivier Hoarau, la candidate aux législatives sur la 2ème circonscription a déroulé son programme ce vendredi matin, à la permanence PLR de La Possession.



Élue depuis 20 ans, la députée sortante indique en préambule qu’elle continuera à adopter la même ligne de conduite, "à savoir dire oui à tout ce qui est bon pour La Réunion et aucune hésitation pour dire non dans le cas contraire".



Suppression du RSI



Premier volet abordé, celui des questions "incontournables". En matière d’emploi, la présidente du PLR indique vouloir mettre en place les "conditions favorables" et "supprimer ce qui casse les efforts des acteurs économiques". Elle explique pour cela soutenir la suppression du RSI, vouloir "régler la question des créances impayées" et "plaider pour la généralisation" des clauses environnementales et sociales dans les appels d’offres.



Alors que la suppression de 120.000 postes est annoncée, Huguette Bello fait savoir son opposition à cette mesure, rappelant que Les Républicains, eux, veulent aller encore plus loin, avec la suppression de 300.000 postes. La préférence régionale (à compétence égale recrutement local) est également évoquée, tout comme des mesures plus importantes pour favoriser l’emploi des jeunes. "Je travaillerai pour la signature d’un pacte pour l’emploi. Zéro charges sociales patronales et salariales jusqu’à 2,5 SMIC et un guichet unique d’embauche pour rendre plus facile l’embauche des moins de 30 ans". Multiplier les parcours chez les Compagnons du devoirs fait aussi partie de ses ambitions.



Revalorisation des retraites, de l'AAH, du minimum vieillesse et du SMIC



Vient ensuite la question du pouvoir d’achat, tout aussi incontournable. L'ancienne première magistrate de Saint-Paul propose ici de "continuer avec la revalorisation" de toutes les petites retraites mais aussi de l’AAH et du minimum vieillesse (afin qu’il ne soient plus inférieurs au seuil de pauvreté national de 1008 euros) et du SMIC. "La suppression totale du recours sur succession" fait aussi partie des combat qu’elle entend continuer à porter, tout comme l’opposition à l’augmentation de la CSG sur les retraites.



Dernier point de ce volet, le logement, qualifié de "grand chantier réunionnais par excellence", en ce qu’il "crée de nombreux emplois locaux" et "répond aux attentes de milliers de familles". Huguette Bello s’arrête ici sur une "contre-vérité énoncée par Nassimah Dindar qui a déclaré qu'aucun député n’était monté au créneau quand l’Etat a vendu ses parts de la SIDR".



Plus de formations de BTS et d'IUT



La députée sortante rappelle qu’elle est non seulement intervenue à plusieurs reprises, mais que Nassimah Dindar et son groupe majoritaire, dont fait partie Cyrille Melchior, 1er vice-président en charge de finances, ont "adopté une solution radicale qui consistait à vendre les parts du conseil départemental", et donc ont "doublé la mise et dépossédé totalement les Réunionnais de leur propre patrimoine immobilier". Elle qualifie au passage le candidat LR de "partisan acharné de l'augmentation des impôts".



Huguette Bello présente ensuite son deuxième volet, dont le premier point est l’éducation. Si elle approuvera l’allègement des classes de CP et CE1 en zone prioritaire, elle estime que la situation réunionnaise "impose d’aller plus loin". Il est en effet nécessaire selon elle d’alléger les lycées professionnels, actuellement "surchargés", et d'augmenter le nombre de formations de BTS et d’IUT. La création d’un Erasmus apprenti ainsi que la généralisation du crédit d'impôt apprentissage seront aussi proposées.



"Des billets d'avion moins chers toute l'année"



La problématique de la santé est un autre point clé. Création d’un service de réanimation dans l’Ouest, SAMU héliporté et mise en place d'un pôle international de médecine génomique font partie des objectifs. Pour ce qui est du CHU, il s'agira d'empêcher la suppression des emplois actuellement gelés (jusqu’en septembre).



Enfin, dans le troisième volet, Huguette Bello évoque tout d’abord la révolution numérique, avec la nécessité d’avoir accès à "un internet rapide et peu cher", la transition énergétique , avec "l’importance de renouer avec les énergies renouvelables et de favoriser une politique de déplacement moins soumise aux énergies fossiles", mais aussi le désenclavement aérien. "Je n’ai pas approuvé la réforme de la continuité territoriale qui n’avait q’un but : économiser 10 millions", indique celle qui estime que les Réunionnais doivent avoir accès à des billets moins chers toute l’année. Le développement du Grand Port maritime, fortement créateur d’emploi, est aussi abordé.



"La filière canne-sucre-énergie doit bénéficier des aides et innovations"



En matière d’agriculture, Huguette Bello aborde la question de la filière canne-sucre-énergie, qui doit "bénéficier des aides et innovations qui lui permettront de passer l’épreuve importante de la fin des quotas sucriers", soulignant au passage que la canne "protège les sols contre l’érosion, est une source d’énergie renouvelable et un puissant piège à carbone". La femme politique entend également lutter contre le problème causé par la mondialisation en matière d’élevage, lié à l'arrivée de produits européens congelés et de moindre qualité.



Evoquant la biodiversité, Huguette Bello déclare en outre : "Nous présenterons et défendrons la candidature de La Réunion pour que soit implanté ici le siège de la toute nouvelle agence française pour la biodiversité".



"Aucune casserole"



Pour finir, Huguette Bello souligne qu’il est pour elle nécessaire de supprimer l’article 73 alinéa 5 de la Constitution, d’affirmer un peu plus la présence de La Réunion dans l’océan indien et de faire reconnaître les spécificités de notre île au sein de l’Union européenne.



Si elle est députée depuis 1997, l'élue, qui votera la loi pour la moralisation de la vie publique, insiste sur l'importance de l'expérience. Elle n’a "aucune casserole", tient à souligner son suppléant Olivier Hoarau. Suppléant qui figure, lui, sur l’affiche de campagne, contrairement à la première affiche de Cyrille Melchior, sur laquelle la suppléante n’apparaissait pas, comme le fait remarquer Huguette Bello. Si l’erreur a été depuis rattrapée, la candidate tacle pour finir : "À l’assemblée nationale, il n’y a pas de rattrapage".