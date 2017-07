Hors-la-loi à La Réunion avec sa voiture au GPL

Il est excédé par la situation. L'an dernier, Jean-Eudes est venu s'installer à La Réunion, et a décidé de faire venir son véhicule au GPL (gaz de pétrole liquéfié) sur notre île. Comme nous en avions fait état en avril dernier , il s'est très vite retrouvé dans une impasse : alors que son réservoir GPL avait dû être vidé pour le transport et qu'il n'est pas possible de trouver ce type de carburant à La Réunion, son véhicule ne passe pas au contrôle technique à cause justement de l'absence de GPL dans le réservoir."Pour que le contrôle technique soit validé, il faut du gaz dans le réservoir", a-t-il en effet appris lors de la visite, se retrouvant avec une contre-visite à effectuer. Une procédure à laquelle il refuse de se soumettre, puisqu'elle ferait forcément état de la même problématique. Un cercle infernal. En refusant ainsi de payer une visite tous les deux mois, le conducteur se retrouve, de fait, "hors-la-loi" s'il venait à être arrêté lors d'un contrôle routier mais aussi au regard de son assurance.Déterminé à faire entendre son problème, Jean-Eudes a alerté les nouveaux députés, les sénateurs, le ministre de l'écologie, la ministre des Outre-mer, la Région et la préfecture. "Seul l'assistant d'un parlementaire m'a répondu, me disant qu'il avait contacté le préfet. Le conseiller du préfet ayant répondu que la solution était de démonter le réservoir GPL", rapporte-t-il, déçu par cette solution extrême.Hors de question en effet pour Jean-Eudes de démonter ce réservoir à ses frais. D'autant plus qu'il n'exclut pas la possibilité de repartir un jour en métropole avec sa voiture. "J'ai acheté un véhicule pour des raisons écologiques, je ne vois pas pourquoi je serais obligé de démonter cette fonction pour des raisons administratives".Alors qu'il utilise actuellement son véhicule en mode essence, il demande seulement à obtenir "une dérogation" pour que sa voiture puisse passer au contrôle technique sans avoir pour autant de GPL dans le réservoir. Les joies de l'administration...