Mail A la Une .. Hopen, de la "pop-louanges" évangéliste en concert Le groupe Hopen se produira le 23 septembre à Sainte-Marie. Le groupe de quatre frères catholiques chante à la gloire de Dieu, une musique pop pour plaire aux jeunes, et leur délivrer un message d'évangélisation.

Ils sont quatre frères, originaires de Lyon. Charles, Armand, Antoine, et Camille ont entre 23 et 28 ans, et ont grandi dans une famille de 7 enfants, très pratiquante. Leur famille fait en effet partie de la communauté de l'Emmanuel, une communauté de catholiques pratiquant diverses missions d'évangélisation. La communauté de l'Emmanuel fut très active durant la "manif' pour tous", s'opposant au mariage des personnes de même sexe.



Les quatre frères ont été scouts, et ont toujours pratiqué leur religion assidûment. Après des études de droit, de communication, ou de ressources humaines, ils se sont décidé à apprendre la musique, afin de suivre les pas de leur modèle, le groupe de pop-louanges Glorious, assez médiatisé.



Interrogé sur leurs influences musicales, Antoine cite Glorious, bien sûr, mais aussi Mylène Farmer, Toto, ou Bruno Mars. De la pop frétillante et grand public, qui nourrit leurs compositions musicales, mais n'influence en revanche pas leurs textes, tous à la gloire de leur Seigneur Jésus-Christ. "Nous faisons de la musique pour plaire aux jeunes, et leur délivrer un message d'espoir. Plus que des concerts, nos représentations sont des appels aux gens à prier avec nous.", explique Antoine.



Dans la fratrie, deux des frères sont mariés à des femmes, un est fiancé, et le dernier est encore célibataire. Aucun n'a "entendu d'appel vers la prêtrise", mais chacun voue sa vie à ce projet musical, dont "le coeur est notre foi en Dieu", poursuit Antoine. Le groupe vit aujourd'hui de sa musique, et se produit régulièrement dans des paroisses. Les quatre frères ont avec joie rencontré le pape François, dans sa maison du Vatican, à l'initiative du célèbre cardinal Barbarin, par ailleurs mis en examen ces derniers jours par la justice française pour non dénonciation de crimes pédophiles.



Hopen, sur l'île pour une quinzaine de jours, a participé à différentes animations catholiques, rencontrant notamment plusieurs groupes de prières, et participant à la messe de rentrée de l'aumônerie de l'Université de Saint-Denis, en présence de l'évêque Gilbert Aubry et du président de Région Didier Robert. Le clou de cette visite est le concert que donnera Hopen ce samedi 23 septembre à Sainte-Marie, avec en première partie des groupes de louanges réunionnais. Bérénice Alaterre Lu 149 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Près de 150 morts dans un séisme au Mexique [VIDÉO] Ils volent un ordinateur … Mais sont filmés par les caméras de sécurité