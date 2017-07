Mail ZinfosBlog à la Une Homme, femme : pas complémentaires mais égaux !





Quand j’entends dire, "femme, homme sont complémentaires" je dis qu’il faut remettre chaque mot à sa place. Complémentaire signifie : qui constitue le complément de quelque chose.



Depuis quand la femme est le complément de l’homme ? Depuis que l’homme mène le monde… tout simplement. L’homme a décidé de ranger derrière lui : femme, enfants, nature, animaux.



Un classement effectué par et pour les hommes.



À toutes les échelles de notre société : la femme passe après l’homme. Le seul principe grammatical le masculin l’emporte sur le féminin est encore là décidé et acquis par les hommes…



Administratif, religieux, culturel, le système fait passer la femme après l’homme L’écart des salaires : même travail, même expérience : 20 % de moins pour les femmes

Travail à temps partiel : là encore, 30% des femmes y sont affectées contre 8% d’hommes.

des femmes y sont affectées contre 8% d’hommes. Tous les trois jours, une femme meure sous les coups d’un homme en France (outre-mer compris) ,

72 % des femmes ont la charge des tâches domestiques. La religion relègue la femme au second rang, ne parlons plus de l’érotisation du corps des femmes, du sexisme dans l’espace public, etc.



La femme n’est pas le complément de l’homme. Elle est l’égale de l’homme. Égal signifie : Qui ne présentent pas de différence qualitative ou quantitative.



Pour mieux comprendre que la femme est l’égale de l’homme rapportez-vous aux deux ouvrages suivants : D ’abord le classique : les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus de John Gray. Ce best-seller mondial est à lire pour mieux se comprendre lorsqu’une femme et un homme vivent ensemble.



Et le second ouvrage de Louanne Brizendine : les secrets du cerveau féminin fait découvrir que la femme possède 11% de neurones en plus que les hommes dans les centres du langage et de l’audition.



A bon entendeur !

