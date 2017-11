Hommage dédié aux aides soignants ce dimanche

Cette journée de dimanche 26 novembre risque de passer inaperçue voire trop discrète, pourtant cette journée internationale est dédiée spécialement aux aides soignantes et aux aides soignants. Eux qui sont au travail ce matin, cet après-midi et ce soir encore pour la continuité des soins, des services et aussi pendant toute l’année.



Personnellement, j’ai envie de rendre un hommage particulier aux professions médicales mais surtout aux aides soignants qui consacrent chaque jour, beaucoup de temps au bien être des patients, eux qui exercent un métier exigeant et difficile, qui demande un fort investissement, un engagement humain au quotidien et qui apporte aussi beaucoup de fierté à l’hôpital et aux autres structures.



Profession sensible et à l’écoute qu’ils exercent auprès des patients, les aides soignants ont un parcours, marqué par un grand professionnalisme, à un humanisme inébranlable et à un dévouement exemplaire.



Vraiment, c’est un beau métier, cependant en manque de reconnaissance (toujours en catégorie C) dont il faut donner écho, de leur place dans l’équipe soignante, de parler de leurs compétences, de leurs préoccupations, de leurs problématiques…et ce, bien au-delà d’une seule journée, car ils constituent l’un des premiers maillons de la chaîne des professionnels de santé.



C'est donc avec une profonde considération à cette journée internationale qu’il me soit ici permis de dire ma gratitude aux aides soignants et de mettre à l'honneur, cette fierté d’avoir exercer cette profession avant de devenir éducateur à l'EPSMR.