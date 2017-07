Hommage de Patrick Lebreton à Simone Veil, "femme debout"

Patrick LEBRETON

Maire de Saint-Joseph

Comme beaucoup de Réunionnais, je suis attristé d'apprendre la disparition de Simone Veil.Je veux aujourd'hui rendre hommage à la femme engagée qu'elle était, à cette "femme debout", avant-gardiste dans les différents combats qu'elle a menés.Je veux retenir le courage de cette femme exceptionnelle qui nous a quittés en laissant à la France et à l'Europe, un visage, une voix, un nom inscrit dans le marbre de l'Histoire.Profondément humaniste, elle a joué un rôle important dans l'éveil des consciences et pour la défense des Libertés individuelles.Elle a porté haut ses convictions pour l'obtention du droit à l'avortement et plus largement pour l'émancipation des femmes.Au-delà de la loi qui porte son nom, elle lègue à chacun de nous un héritage ultime : celui de toujours trouver la force de combattre, comme elle l'a fait, avec détermination, pour des causes que l'on croit justes.